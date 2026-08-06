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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Он хочет провести всю карьеру в «Уорриорз». Обозреватель Дэнни Эмерман опроверг слухи об уходе Карри

Несмотря на различные слухи и обсуждения относительно дальнейшего конкурентного курса « Голден Стэйт », маловероятно, что Стефен Карри потребует обмена и покинет клуб.

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