Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Заказчик получает недостоверную информацию»: как США лишили денег крупный фонд российской оппозиции.

«Заказчик получает недостоверную информацию»: как США лишили денег крупный фонд российской оппозиции.

Как США лишили денег крупный фонд российской оппозиции Один из крупнейших фондов помощи русскоязычной оппозиции — Free Russia Foundation* (FRF) — потерял почти половину грантового бюджета после сокращения программ Агентства США по международному развитию (USAID).

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