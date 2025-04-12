«Заказчик получает недостоверную информацию»: как США лишили денег крупный фонд российской оппозиции.

Как США лишили денег крупный фонд российской оппозиции Один из крупнейших фондов помощи русскоязычной оппозиции — Free Russia Foundation* (FRF) — потерял почти половину грантового бюджета после сокращения программ Агентства США по международному развитию (USAID).
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