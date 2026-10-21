© Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)Модель и актриса Эмили Ратаковски выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое фото с экс-возлюбленным певицы Дуа Липы Роменом Гаврасом.