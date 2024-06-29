В ходе СВО наметился новый поворот. На Украине сообщают, что "у Путина получилось" уговорить КНДР, и войска маршала Кима уже в деле".
Новый поворот на СВО. "У Путина получилось". Войска маршала Кима уже в деле?
Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Россия ведёт боевые действия против тех кто проиграл в 1945году .запад захотел реванша но есть в мире свободные страны от идеологии рабства демократии
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11 час.
СП
Светлана Позднякова
Россия не ведёт войну против Украинского государства.Зачем так искажать факты????Россия проводит Специальную операцию на Украине!И там две главные цели:Демилитаризация и Денацификация !!!И Победа будет за Россией!!!Вычистим дочиста всех нацистов и неонацистов!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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7 час.
Meerflieger
"...На Украине сообщают, что "у Путина получилось" уговорить КНДР, и войска маршала Кима уже в деле".(с) ДБ... Если Путин и уговаривал КНДР, то только о том, чтобы подождали ещё немножко...
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5 час.
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