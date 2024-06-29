Новый поворот на СВО. "У Путина получилось". Войска маршала Кима уже в деле?

ВР Вова Рябов Россия ведёт боевые действия против тех кто проиграл в 1945году .запад захотел реванша но есть в мире свободные страны от идеологии рабства демократии

СП Светлана Позднякова Россия не ведёт войну против Украинского государства.Зачем так искажать факты????Россия проводит Специальную операцию на Украине!И там две главные цели:Демилитаризация и Денацификация !!!И Победа будет за Россией!!!Вычистим дочиста всех нацистов и неонацистов!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺