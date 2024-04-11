Перестрелка на границе из-за пастуха и задержание русского в Гюмри: главное к утру 11 апреля

Армен Ашотян резко высказался о представителях ЕС и предложил им "открыть глаза" и прекратить лишь пиарить Пашиняна, а премьер довольно лаконично прокомментировал задержание русского в Гюмри, свалив все, по итогу, на возможные провокации в азербайджанских СМИ.