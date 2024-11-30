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Ошеломляющие цифры: Associated Press рассказало о масштабах дезертирства в ВСУ и его причинах

Ошеломляющие цифры: Associated Press рассказало о масштабах дезертирства в ВСУ и его причинах

Дезертирство лишает ВСУ крайне необходимой живой силы и подрывает боевые планы украинского командования в решающий момент войны с Россией, что может поставить Киев в явно невыгодное положение в будущих переговорах о прекращении огня.

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