Мураев: талибы оказались умнее бандеровцев

Депутат Верховной рады VII и VIII созыва и лидер запрещенной действующим режимом на Украине партии «НАШИ» Евгений Мураев заявил, что представители исламистского движения «Талибан» в Афганистане оказались умнее украинских бандеровцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии