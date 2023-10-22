mSystems: в грудном молоке нашли вещества для борьбы с гипертонией

Исследователи из Городского университета Гонконга установили, что пробиотики Bifidobacterium lactis и Lactobacillus rhamnosus из грудного молока человека могут снижать артериальное давление на 15-20%у людей с гипертонией, появившейся из-за чрезмерного потребления сахара.
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