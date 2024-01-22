После атаки дронов специалисты проверили качество воздуха в районе порта Усть-Луга

Сотрудники аварийно-спасательной службы рассказали, как изменили атмосферу выбросы от пожара.В районе порта Усть-Луга спасатели провели замеры вредных веществ в воздухе после атаки дронов на завод "Новатека".
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