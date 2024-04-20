Определились все пары первого раунда плей-офф НБА

В НБА состоялись заключительные матчи плей-ин и стали известны все участники плей-офф. Две последних путевки в 1/8 финала завоевали «Майами Хит» и «Нью-Орлеан Пеликанс», на своих площадках обыгравшие «Чикаго» и «Сакраменто» соответственно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии