Определились все пары первого раунда плей-офф НБА

В НБА состоялись заключительные матчи плей-ин и стали известны все участники плей-офф. Две последних путевки в 1/8 финала завоевали «Майами Хит» и «Нью-Орлеан Пеликанс», на своих площадках обыгравшие «Чикаго» и «Сакраменто» соответственно.