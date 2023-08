Рекомендуем использовать промты на английском языке Нажмите на промт, чтобы скопировать его в буфер обмена Need somebody with expertise on automobiles regarding troubleshooting solutions like diagnosing problems/errors present both visually & within engine parts in order to figure out what’s causing them (like lack of oil or power issues) & suggest required replacements while recording down details such fuel consumption type etc.