Несмотря на подорожание, китайские автомобили пришлись россиянам по душе

Средняя стоимость китайского автомобиля в РФ превысила 3 млн рублей. За первый квартал 2024 года машины китайских марок прибавили в цене 9,3 процента, до средних 3,06 млн рублей, подсчитали в «Авито Авто».
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