Объем кредитного фрода в крупнейших банках по итогам 2024 достиг 12,8 млрд

Объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших банках России в 2024 году составил 12,8 млрд рублей, говорится в презентации директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова на форуме по кибербезопасности в финансах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии