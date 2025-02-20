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  • Vladimir Vlasov
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Объем кредитного фрода в крупнейших банках по итогам 2024 достиг 12,8 млрд

Объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших банках России в 2024 году составил 12,8 млрд рублей, говорится в презентации директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова на форуме по кибербезопасности в финансах.

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