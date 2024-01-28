Baza: в Москве уволенный курьер угрожал коллегам гранатой из-за 50 тыс. рублей

ЛР

Леонид Рыбаков

Забывают руководители всех рангов и бизнеса что человек ХИЩНИК и при том самый опасный на земле .Чем больше у него не обоснованных проблем со стороны не по его причине тем более он будет опасен и даже для общества Это искусственно созданная проблема в стране очень опасна. Это все в куче мигранты .малые зарплаты на уровне нищеты .уничтожение деревень ( душа любой нации ) образование ниже плинтуса.И основное клановая система вокруг в связке с чиновниками