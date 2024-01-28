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Baza: в Москве уволенный курьер угрожал коллегам гранатой из-за 50 тыс. рублей

Baza: в Москве уволенный курьер угрожал коллегам гранатой из-за 50 тыс. рублей

В Москве уволенный из ресторана курьер хотел при помощи гранаты добиться перечисления ему задолженности по заработной плате.

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Комментарии
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ЛР
Леонид Рыбаков
Забывают руководители всех рангов  и бизнеса что человек ХИЩНИК  и при том самый опасный на земле .Чем больше у него не обоснованных проблем со стороны не по его причине тем более он будет опасен и даже для общества Это искусственно созданная проблема в стране очень опасна.  Это все в куче мигранты .малые зарплаты на уровне нищеты .уничтожение деревень ( душа любой нации ) образование ниже плинтуса.И основное клановая система  вокруг в связке с чиновниками
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