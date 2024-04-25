Bloomberg заявил о риске для доллара из-за конфискации США активов России

Экономисты предупреждают об угрозе дедолларизации из-за конфискации активов России. Сотрудник Корнелльского университета Эсвар Прасад отмечает, что захват долларовых резервов может подтолкнуть страны к поиску альтернатив.
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