Тренер Чернышов: ждем противостояния Сафонова и Худякова в ЛЧ

Бывший футболист и главный тренер московского "Спартака" Андрей Чернышов, выступавший также за австрийский "Штурм", ждет противостояния в Лиге чемпионов российских вратарей - Матвея Сафонова из "ПСЖ" и возможного новичка "Штурма" Даниила Худякова.
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