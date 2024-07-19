Тренер Чернышов: ждем противостояния Сафонова и Худякова в ЛЧ

Бывший футболист и главный тренер московского "Спартака" Андрей Чернышов, выступавший также за австрийский "Штурм", ждет противостояния в Лиге чемпионов российских вратарей - Матвея Сафонова из "ПСЖ" и возможного новичка "Штурма" Даниила Худякова.