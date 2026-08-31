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35 орловских собак и кошек роскошно отдохнули за границей

35 орловских собак и кошек роскошно отдохнули за границей

24 собаки и 11 кошек из Орловской области побывали в различных странах мира. Эти четвероногие провели отпуск у моря вместе с хозяевами, которые по каким-то причинам не смогли оставить питомцев дома.

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