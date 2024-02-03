Как Вячеслав Володин перестраивал работу Госдумы

Недисциплинированные депутаты рискуют остаться без зарплаты, командировки «в туристических целях» отменены, представляться авторами законопроекта могут лишь те парламентарии, кто над документом действительно работал, — такой стала Госдума под руководством Вячеслава Володина.
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