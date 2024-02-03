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Парламентская газета

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Как Вячеслав Володин перестраивал работу Госдумы

Как Вячеслав Володин перестраивал работу Госдумы

Недисциплинированные депутаты рискуют остаться без зарплаты, командировки «в туристических целях» отменены, представляться авторами законопроекта могут лишь те парламентарии, кто над документом действительно работал, — такой стала Госдума под руководством Вячеслава Володина.

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