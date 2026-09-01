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Спорт Уик-Энд

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«Да его вообще не знали до того, как он в мой и адрес Радимова что-то вкинул» - Мостовой жестко ответил тренеру «Балтики»

«Да его вообще не знали до того, как он в мой и адрес Радимова что-то вкинул» - Мостовой жестко ответил тренеру «Балтики»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info жестко отреагировал на слова тренера «Балтики» Юрия Нагайцева.

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