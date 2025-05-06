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Генсек ШОС анонсировал совещание глав Минобороны стран организации в Китае

Генсек ШОС анонсировал совещание глав Минобороны стран организации в Китае

Генсек ШОС Нурлан Ермекбаев анонсировал совещание глав Минобороны стран организации в Китае. «Очередное совещание министров обороны запланировано к проведению на территории КНР летом этого года», — сказал он РИА Новости.

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