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Найдено жесткое и неожиданное решение проблемы квадроберов в России

Найдено жесткое и неожиданное решение проблемы квадроберов в России

Запреты не сработают.Говорят, что в продаже уже появился корм для квадроберов. А продажи амуниции - масок, накладных хвостов, носков и перчаток - выросли с начала лета в 12 раз.

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Комментарии
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РАИСА То
А вот как поступать со взрослыми, которые поощряют детей в образах животных? В нашем городе женщина выгуливала сына на поводке, он гулял на четвереньках И она еще очень возмутилась на замечания, и нашлись те, кто ее оправдывал - ну так играет мама с сыном.
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13 час.
Ольга Кожемякина
Вы правы, начинать надо с родителей вплоть до лишения родительских прав. Объяснить таким родителям, что их &quot;животные&quot; не имеют права ходить в школе, где учатся нормальные дети, не имеют права на детские пособия, не имет права поступать в высшие учебные заведения. Выгуливать их можно только на специально отведенных местах обязательно с сопровождающим взрослым. Одиноких &quot;животных&quot; отправлять в приюты. и т.д. Вот когда дойдет это до родителей, тогда многое изменится среди них, среди их больных на голову или на психику детей.
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12 час.
Генрих
Ремень - божественное средство. И для малолетних придурков и великовозрастных идиотов, которые вдруг решили, что они родители...
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8 час.

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