Найдено жесткое и неожиданное решение проблемы квадроберов в России

А вот как поступать со взрослыми, которые поощряют детей в образах животных? В нашем городе женщина выгуливала сына на поводке, он гулял на четвереньках И она еще очень возмутилась на замечания, и нашлись те, кто ее оправдывал - ну так играет мама с сыном.

Ольга Кожемякина

Вы правы, начинать надо с родителей вплоть до лишения родительских прав. Объяснить таким родителям, что их "животные" не имеют права ходить в школе, где учатся нормальные дети, не имеют права на детские пособия, не имет права поступать в высшие учебные заведения. Выгуливать их можно только на специально отведенных местах обязательно с сопровождающим взрослым. Одиноких "животных" отправлять в приюты. и т.д. Вот когда дойдет это до родителей, тогда многое изменится среди них, среди их больных на голову или на психику детей.