«Это немецкий город понятно?»: стычка на детской площадке в Калининграде вызвала обсуждение ВОВ

Юргазета В Калининграде произошёл очередной громкий случай, который заставляет задуматься о том, как некоторые «ценные кадры» воспринимают себя в нашей стране.
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