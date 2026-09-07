Запутанные гипероны BESIII позволили проверить элемент матрицы CKM

Коллаборация BESIII на электрон-позитронном коллайдере BEPCII (Пекин, Китай) провела высокоточное измерение параметров полулептонного распада лямбда-гиперона, впервые за более чем 35 лет возобновив экспериментальную проверку элемента матрицы Кабиббо-Кобаяши-Масавы (CKM).
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