Кухня и дом
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Кухня и дом

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Рассказываем, почему хлебу, овощам и шоколаду там не место.

Рассказываем, почему хлебу, овощам и шоколаду там не место.

﻿﻿Быть спокойным или не быть спокойным – вот в чем вопрос. Очевидно, что скоропортящиеся продукты и продукты с коротким сроком хранения, такие как свежее мясо и молоко, сыр и йогурт, яйца и морепродукты, следует ставить в холодильник сразу, а вот овощи, фрукты, мед и, например, хлеб? Для вашего удобства мы перечислили продукты, которые нужно быстро достать из холодильника (если они в данный момент находятся в морозилке).

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