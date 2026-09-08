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Мировое обозрение

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В Эстонии предложили поставить статую Каллас на куче щебня из памятников

В Эстонии предложили поставить статую Каллас на куче щебня из памятников

В эстонской политической дискуссии появился неожиданный и провокационный сюжет. Депутат городского собрания Нарвы и бывший член парламента Михаил Стальнухин предложил установить в Таллине статую Каи Каллас, которая сейчас занимает пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам.

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