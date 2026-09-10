🐔 С 1 сентября в России действуют новые правила учёта домашней птицы. Что нужно знать фермерам? Клюва и крыльев теперь недостаточно — домашнюю птицу нужно ставить на учёт.
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