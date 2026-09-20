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Спорт Уик-Энд

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Хомуха объяснил, как ЦСКА даже без форварда удаётся бороться за золото, и назвал главное разочарование начала сезона

Хомуха объяснил, как ЦСКА даже без форварда удаётся бороться за золото, и назвал главное разочарование начала сезона

«Тренерский штаб Игдисамова в ЦСКА подобран таким образом, что там собрались опытные люди, которые знают, как добиваться результата, - заявил бывший капитан армейцев футбольный тренер Дмитрий Хомуха.

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