iPad Pro пятого поколения стал самым мощным мобильным устройством Apple

Как указывается на сайте бенчмарка, iPad Pro пятой генерации на 12,9 дюйма, работающий под управлением процессора M1 и имеющий 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти «на борту», оказался самым мощным мобильным девайсом от компании из Купертино.
Как указывается на сайте бенчмарка, iPad Pro пятой генерации на 12,9 дюйма, работающий под управлением процессора M1 и имеющий 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти «на борту», оказался самым мощным мобильным девайсом от компании из Купертино.
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