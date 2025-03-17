📷❗️Танк Т-72Б3М с противокумулятивно-противодронным комплектом «Медуза» выдержал 18 атак дронов ВСУ под Часовым Яром.
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📷❗️Танк Т-72Б3М с противокумулятивно-противодронным комплектом «Медуза» выдержал 18 атак дронов ВСУ под Часовым Яром.