От транзакций к партнерству. Банки меняют подход к работе с зарплатными клиентами

В Москве состоялась церемония вручения премии Frank Award 2026 Зарплатные проекты . Компания Frank RG представила результаты исследования рынка банковских зарплатных проектов, назвала лучших игроков и обсудила с экспертами, как меняется экономика сегмента, почему фокус смещается с компании на сотрудника и каким будет зарплатный проект через десять лет.
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