Медвежий угол
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Медвежий угол

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Россия теряет мигрантов? Ну, держите меня семеро!

Россия теряет мигрантов? Ну, держите меня семеро!

КОШКИН Губернатор Воронежской области Александр Гусев недавно заявил, что Россия рискует потерять граждан Узбекистана, которые "смотрят не совсем в нашу сторону".

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Комментарии
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Евгений Мангуш
Опять  совершенно бесполезная, а пожалуй и вредная поднимается тема о миграции из среднеазиатских республик, Азейбарджана и Армении., подчёркиваю, именно только оттуда. Вопросы  ТРУДОВОЙ миграции давным-давно решены странами Ближнего Востока, подчёркиваю- РЕШЕНЫ. Стало быть в России стоит вопрос не ТРУДОВОЙ миграции, а простой приток людей, т.к. в России за счёт деятельности  всяких Голиковых (жена Христенко, если помните такого крупного деятеля времён Ельцина) прироста населения (особенно русского)  ДАВНО уже  нет, а отчитываться перед Кремлём надо. Кроме того этот поток прибывающих людей это не просто бизнес для чиновников России в погонах и без, а гигантский бизнес. Сейчас, когда уже запахло жареным, пытаются как-то избавиться от НЕЛЕГАЛЬНЫХ мигрантов А кто это такие и как они попали в Россию?Приехали по тур путёвке и здесь окопались?(шутка)? Сейчас  ПЫТАЮТСЯ от них избавиться, а чем они хуже  легальных, особенно тех, кто уже получил гражданство. На днях была статья с фото , как работники (кстати в погонах) тюрьмы с помпой вручают зэку из мигрантов российский паспорт- моему уму это непостижимо. Если этот кошмар не прекратить, то лет через 15-20 и НАТО не понадобиться. Задумайтесь , почему Англия финансирует этот приток людей  И ещё, в Россию НОРМАЛЬНЫЕ люди не едут , сюда едет одно отребье.
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2 час.
Alex Nемо
Ну и последний вопрос, а вы видели высококвалифицированных мигрантов? Я нет. Почему? Потому что высококвалифицированным незачем куда-то ехать, они и у себя дома хорошо живут! Даже на пенсии. Вот у меня например только пенсия по соцстраховке от государства более 2 тысяч баксов, а добавьте еще профсоюзная и от фирмы за стаж работы...
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1 час.
Александр Павлов
Матвиенко даже последний принятый закон о непринятии в школы детей, не владеющих русским языком, пытается умалить, заявив, что это не будет носить запретительный характер. Неужели она не понимает, что её и иже с ней проклянет будущее поколение?!
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