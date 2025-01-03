Россия теряет мигрантов? Ну, держите меня семеро!

Евгений Мангуш

Опять совершенно бесполезная, а пожалуй и вредная поднимается тема о миграции из среднеазиатских республик, Азейбарджана и Армении., подчёркиваю, именно только оттуда. Вопросы ТРУДОВОЙ миграции давным-давно решены странами Ближнего Востока, подчёркиваю- РЕШЕНЫ. Стало быть в России стоит вопрос не ТРУДОВОЙ миграции, а простой приток людей, т.к. в России за счёт деятельности всяких Голиковых (жена Христенко, если помните такого крупного деятеля времён Ельцина) прироста населения (особенно русского) ДАВНО уже нет, а отчитываться перед Кремлём надо. Кроме того этот поток прибывающих людей это не просто бизнес для чиновников России в погонах и без, а гигантский бизнес. Сейчас, когда уже запахло жареным, пытаются как-то избавиться от НЕЛЕГАЛЬНЫХ мигрантов А кто это такие и как они попали в Россию?Приехали по тур путёвке и здесь окопались?(шутка)? Сейчас ПЫТАЮТСЯ от них избавиться, а чем они хуже легальных, особенно тех, кто уже получил гражданство. На днях была статья с фото , как работники (кстати в погонах) тюрьмы с помпой вручают зэку из мигрантов российский паспорт- моему уму это непостижимо. Если этот кошмар не прекратить, то лет через 15-20 и НАТО не понадобиться. Задумайтесь , почему Англия финансирует этот приток людей И ещё, в Россию НОРМАЛЬНЫЕ люди не едут , сюда едет одно отребье.