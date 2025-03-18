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Daily Storm

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Глава Минфина Силуанов заявил о подготовке предложений по «большой приватизации»

Глава Минфина Силуанов заявил о подготовке предложений по «большой приватизации»

Министр считает текущее время подходящим, чтобы поставить этот вопрос на повестку дняМинистерство финансов считает актуальным вопрос о «большой приватизации» в России и подготовит соответствующие предложения, заявил глава ведомства Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества.

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