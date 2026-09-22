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ЦБ сделал важное заявление о наличных и цифровом рубле

ЦБ сделал важное заявление о наличных и цифровом рубле

Заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова в ходе осенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамотности раскрыла планы регулятора по развитию цифрового рубля .

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