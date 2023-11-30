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Путин готовит освобождение Херсона, Николаева, Одессы, Измаила.

Путин готовит освобождение Херсона, Николаева, Одессы, Измаила.

Звучит все это сенсационно, но именно об этом сказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на конференции в Ростове-на-Дону.

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