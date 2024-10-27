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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гари Невилл: «Давление на тен Хага станет невыносимым в ближайшие недели. Это «МЮ», он не может идти 14-м после 9 туров. Любая более-менее приличная команда обыграет этот «Юнайтед»»

«Мне всегда кажется, что любая более-менее приличная команда, способная играть в футбол, обыграет этот «МЮ».

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