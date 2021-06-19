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Ялта. Как выглядят 3 месячные нормы осадков.

Ялта. Как выглядят 3 месячные нормы осадков.

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Владимир Сиденко
Нечего ссылаться на 3-х месяные осадки. Мэрия каждого города не должна разводить руками, а должна иметь строго выполняемый с учетом природный условий архитектурный план застройки, а не хаотичные, за взятки построенные коттеджи и дома: обустройства городской инфраструктуры, каналы для отвода стоков горных речушек, которые становятся реками. ЖКХ списали бюджетные средства на липовое выполнение дорожных, канализационных работ, обустройства дворов и т.д. Природа теперь спросила за их халатность.

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