Ялта. Как выглядят 3 месячные нормы осадков.

Последние новостиПолитикаЯлта. Как выглядят 3 месячные нормы осадков.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СиденкоНечего ссылаться на 3-х месяные осадки. Мэрия каждого города не должна разводить руками, а должна иметь строго выполняемый с учетом природный условий архитектурный план застройки, а не хаотичные, за взятки построенные коттеджи и дома: обустройства городской инфраструктуры, каналы для отвода стоков горных речушек, которые становятся реками. ЖКХ списали бюджетные средства на липовое выполнение дорожных, канализационных работ, обустройства дворов и т.д. Природа теперь спросила за их халатность.Комментировать
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