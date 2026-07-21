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Царьград

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Советник Матуленис заявил об отсутствии угрозы от России

Советник Матуленис заявил об отсутствии угрозы от России

Советник президента Литвы Дейвидас Матуленис заявил об отсутствии прямой угрозы со стороны России. Ранее Дмитрий Песков назвал заявления Гитанаса Науседы о возможных атаках России на литовскую инфраструктуру "страшилками".

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