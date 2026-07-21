Советник Матуленис заявил об отсутствии угрозы от России

Советник президента Литвы Дейвидас Матуленис заявил об отсутствии прямой угрозы со стороны России. Ранее Дмитрий Песков назвал заявления Гитанаса Науседы о возможных атаках России на литовскую инфраструктуру "страшилками".
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