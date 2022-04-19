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Сатановский: Почему это так? Да по наследству

Мы тут охаем и ахаем насчёт неожиданного возрождения самого настоящего нацизма в Европе, при полнейшем содействии этому дивному процессу со стороны американцев, про то, как они там у себя, на Западе, могут не видеть и не понимать, кого пестуют власти на нынешней Украине, про жуткое прошлое в лице Бандеры, Шухевича, Мельника и всех остальных палачей и садистов, серийных убийц и насильников из ОУН-УПА, которым там ставят памятники и улицы в их честь называют… Да всё они там превосходно видят и понимают.

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