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Царьград

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Хренин: угроза Белоруссии со стороны Украины и НАТО — по большей части медийная

Хренин: угроза Белоруссии со стороны Украины и НАТО — по большей части медийная

В Минске заявили, что Украина уже не готовит нападение на Белоруссию.Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что признаков подготовки украинских формирований к агрессивным действиям против республики в настоящее время не наблюдается.

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