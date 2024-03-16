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ФСБ предотвратила теракт на Транссибе

ФСБ предотвратила теракт на Транссибе

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали россиянина, планировавшего теракт на Транссибирской магистрали в Свердловской области по указанию украинской разведки, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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