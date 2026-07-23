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Белый и дорогой: «нулевой» Ferrari Luce идёт с молотка

Белый и дорогой: «нулевой» Ferrari Luce идёт с молотка

Электрический лифтбек Ferrari Luce с шасси под номером «0» получил уникальную отделку в белых тонах. Автомобиль выставят на торги 15 августа на аукционе RM Sotheby's в рамках автомобильной недели в Монтерее (Калифорния, США).

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