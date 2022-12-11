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«Это трагическая потеря». Леброн Джеймс выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Гранта Уола

«Это трагическая потеря». Леброн Джеймс выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Гранта Уола

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс выразил соболезнования семье американского журналиста Гранта Уола, который умер во время четвертьфинального матча ЧМ-2022 по футболу между Нидерландами и Аргентиной (2:2, по пенальти – 3:4).

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