Wildberries вошел в топ рекламодателей по объему расходов в наружную рекламу

Объединение Wildberries с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ позволило войти маркетплейсу в топ рекламодателей по объему инвестиций в наружную рекламу, сообщает РБК со ссылкой на Admetrix (принадлежит Mediascope).
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