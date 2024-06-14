ЕС хочет в 2025 году догнать Россию в производстве снарядов

Комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз планирует сравняться с Россией по количеству изготовленных боеприпасов в 2025 году, – сообщает в пятницу, 14 июня, издание La Tribune.
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