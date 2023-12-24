Охлобыстин предложил Ивлеевой покаяться, став спонсором ВС РФ

Анфиса Иванова

Охлобыстиин , ну нельзя же поступаться чистотой праведного дела и совестью ! Деньги эти грязные...развратные...а люди эти ещё хуже... Нет, выход есть, - по уголовной статье изъять этот доход в пользу государства для помощи СВО ! А самих участников привлечь по соответствующим статьям УК РФ , и уж если отправлять их на поля СВО то как правонарушителей , а не как помилованных, прощенных...