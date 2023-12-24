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Охлобыстин предложил Ивлеевой покаяться, став спонсором ВС РФ

Охлобыстин предложил Ивлеевой покаяться, став спонсором ВС РФ

Актер и общественный деятель Иван Охлобыстин сделал новое жесткое заявление по «голой вечеринке». Он предложил блогеру Насте Ивлеевой, пообещавшей сегодня часть средств от мероприятия направить на благотворительность, перечислить выручку в «Фонд Помощи Жителям Донбасса», а также одной из воинских частей, которым помогает фонд, став спонсором ВС РФ.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Охлобыстиин , ну нельзя же поступаться чистотой праведного дела и совестью ! Деньги эти грязные...развратные...а люди эти ещё хуже...  Нет, выход есть, - по уголовной статье изъять этот доход в пользу государства для помощи СВО ! А самих участников привлечь по соответствующим статьям УК РФ , и уж если отправлять их на поля СВО то как правонарушителей , а не как помилованных, прощенных...
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