Дайджест дня: Ford без кодового замка, рекорд Chery и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Ford перестала устанавливать на свои автомобили наружный кодовый замок SecuriCode.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии