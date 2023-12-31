Отар Кушанашвили поздравил Sports.ru: «Желаю счастливого Нового года вам, вашим подписчикам, друзьям и даже, мать их, недоброжелателям»

«Дорогой мой медиафутбол на дорогом моему насквозь спортивному сердцу Sports.ru. Я один из первых из самых влиятельных людей – и в медиафутболе в том числе – кто поздравляет с наступающими праздниками вас, ваших подписчиков, друзей и даже, мать их, ваших недоброжелателей.