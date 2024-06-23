Оппозиция Польши начнет собирать подписи против приема мигрантов

Польская партия «Право и справедливость» (ПиС) с сентября начнет сбор подписей за рассторжение иммиграционного пакта Евросоюза, заявил лидер партии Ярослав Качиньский 22 июня на съезде партии в Пултуске, сообщает Польское агентство печати.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии