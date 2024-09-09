Петербуржцам напомнили, как можно добраться до ближайших станций метро от «Площади Восстания»

Так как из-за капитального ремонта эскалатора изменится режим работы первого вестибюля С 10 сентября в связи с капитальным ремонтом эскалатора изменится режим работы вестибюля 1 станции метро «Площадь Восстания», сообщал ранее «Петербургский дневник».
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