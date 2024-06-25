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В России только три аэропорта откроют Duty free со спиртным на внутренних рейсах

Аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово откроют в зонах внутренних рейсов магазины со спиртным, на этих объектах владельцы смогут выделить в стерильных зонах отдельные площадки, сообщают "Известия" со ссылкой на письмо Минфина в адрес кабмина и комитета Госдумы по экономполитике.

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Комментарии
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Константин Самарин
Зачем вообще открывать магазины с бухлом на внутренних рейсах? Что, мало инцидентов с ужравшимися до усрачки пассажирами  надо больше?
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13 час.

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