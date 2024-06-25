В России только три аэропорта откроют Duty free со спиртным на внутренних рейсах

Аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово откроют в зонах внутренних рейсов магазины со спиртным, на этих объектах владельцы смогут выделить в стерильных зонах отдельные площадки, сообщают "Известия" со ссылкой на письмо Минфина в адрес кабмина и комитета Госдумы по экономполитике.